Google propose de nouveaux outils pour les publicités sur les TV connectées

Au cours de la dernière année, le nombre de demandes de publicités des TV connectées a été multiplié par trois sur Google Ad Manager. Selon Google, c’est une « opportunité pour les partenaires [et pour Google évidemment, ndlr] d'augmenter leurs revenus ».

Et le géant du Net a bien évidemment la solution : « Aujourd'hui, nous dévoilons de nouvelles fonctionnalités pour Ad Manager afin d’aider les partenaires à augmenter leurs revenus issus de la télévision connectée, de manière sûre et efficace, en tirant parti des normes de l'industrie et de la programmatique ».

Côté téléspectateurs, Google propose aux utilisateurs de savoir « pourquoi cette publicité » est affichée sur leurs TV connectées. De plus amples informations sont disponibles dans ce billet de blog.