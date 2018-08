Google préparerait une version censurée de son moteur de recherche pour la Chine

Les rumeurs se multipliaient ces derniers jours, l'information a finalement été confirmée par le géant américain : vous allez pouvoir acheter votre console de jeu à crédit.

Le programme Xbox All Access n'est en effet que ça, une Xbox One S ou X proposée sur 24 mois, avec un accès au Game Pass et à Live Gold pendant toute la durée du contrat. Une fois celui-ci terminé, la console vous appartient.

Mais le dispositif est restreint. Il n'est proposé qu'aux États-Unis pour une durée limitée, uniquement dans les Microsoft Store. Il s'agit donc sans doute d'un ballon d'essai avant une offre plus globale, adaptée en fonction des retours de cette première vague.

Côté tarifs, comptez 21,99 dollars pour une Xbox One S (527,76 dollars sur 24 mois), présentée comme une économie de 130 dollars par Microsoft. Pour la One X, comptez 34,99 dollars par mois (839,76 dollars sur 24 mois).

Il ne manque plus qu'un service de jeu en streaming pour compléter l'ensemble. Mais peut-être est-ce là l'objectif à long terme de la société de Redmond. La réponse à la sortie de la prochaine Xbox… d'ici moins de 24 mois ?