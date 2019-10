Google pousse à l’utilisation du HSTS pour les serveurs web

« PS Now sera disponible à un prix plus en adéquation avec les autres services de divertissement en streaming du marché », explique le fabricant.

De 14,99 euros par mois, l'abonnement passe à 9,99 euros et s'aligne sur le Xbox Game Pass. Un forfait annuel à 59,99 euros est aussi disponible (au lieu de 99,99 euros), ainsi qu'une offre trimestrielle à 24,99 euros. Les anciens clients bénéficieront du changement de tarif lors de leur prochaine facturation.

Dans le même temps, quatre gros titres rejoignent le service : God of War, Grand Theft Auto V, inFAMOUS Second Son et Uncharted 4: A Thief’s End. Ils sont disponibles dès à présent, et jusqu'au 2 janvier 2020.

Dans le même temps, Sony préparerait un assistant vocal maison… c'est en tout cas l'idée que laisse planer le brevet obtenu par le fabricant, comme le rapporte Daniel Ahmad sur Twitter. La description suivante est faite de cette fonctionnalité :

« L'invention concerne un procédé d'aide au jeu. Des informations relatives à une pluralité de jeux de joueurs pour une application de jeu sont reçues sur un réseau au niveau d'un serveur dorsal. Une requête est reçue en provenance d'un premier joueur jouant à l'aide de l'application de jeu, la requête étant associée à un premier jeu du premier joueur. Un contexte de jeu actuel d'un premier jeu d'un premier joueur est déterminé à partir des informations. Une réponse à la requête et au contexte de jeu actuel est générée sur la base des informations relatives à la pluralité de jeux. La réponse est renvoyée à un dispositif du premier joueur.»

À voir si ce projet ira jusqu'au bout, peut-être pour la prochaine génération de PlayStation.