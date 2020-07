Google Play Pass disponible en France : 4,99 euros par mois ou 29,99 euros par an

Lancé en septembre dernier aux États-Unis, cet abonnement vous permet de profiter de « centaines de jeux et applications ». Au cours des derniers mois, 150 titres ont été ajoutés.

Il débarque aujourd'hui dans de nouveaux pays : France, Australie, Canada, Allemagne, Irlande, Italie, Nouvelle-Zélande, Espagne et Royaume-Uni.

Désormais, en plus d'un paiement mensuel de 4,99 euros, un forfait annuel est disponible, avec une importante remise à la clé : 29,99 euros par an. De plus amples informations sont disponibles sur cette page.