Google Play : liste d’amis et fonctionnalité « Play Together » en approche sur Android ?

C’est en tout cas ce que laisse penser une étude poussée de l’APK de la dernière mouture de l’application Google Play Games (v2020.03.16839).

XDA-Developers explique y avoir trouvé des références à une liste d’amis et à un service baptisé Play Together permettant de jouer avec vos amis à un jeu et de voir à quels titres ils jouent.

Nos confrères ajoutent que les jeux ne seraient pas en mesure de voir votre liste d’amis par défaut, il faudrait les y autoriser. Ce service serait d‘ores et déjà testé en interne, mais rien ne dit qu’il verra le jour ni quand le cas échéant.