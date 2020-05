En décembre, le géant du Net permettait à ses utilisateurs de partager une photo via une conversation privée dans l’application plutôt que via un lien.

Une fonctionnalité équivalente débarque désormais dans les albums : par défaut, le partage sera proposé via le compte Google de la ou des personnes, et non plus via un simple lien. Cette dernière option reste évidemment disponible.