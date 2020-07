Google perd le domaine blogspot.in, de très nombreux sites dans la panade en Inde

Google a mis en place il y a plus de 15 ans un mécanisme de redirection d’URL en fonction du pays dans lequel se trouve un blog. Par exemple, un lien blogspot.com redirige vers blogspot.fr en France.

Surprise, Google a oublié de renouveler le domaine blogspot.in, utilisé pour l’Inde. Dès le 24 juin, le fournisseur indien d’hébergement Domainming.com l’a récupéré, et le vend actuellement 5 999 dollars. Une commande whois permet de voir que le domaine appartient toujours à l’hébergeur (capture).

Des centaines de milliers de blogs sont inaccessibles pour l’instant… du moins si l’on utilise toujours les URL en blogspot.in. Puisque le domaine n’appartient plus à Google, il n’y a en effet plus de redirection automatique entre les.com et .in. Il suffit donc de se rendre sur les sites concernés avec blogspot.com dans l’adresse.

On imagine que Google tente actuellement de récupérer « son » domaine. Mais il est étonnant, en dépit du peu d’investissement dans Blogger, qu’une entreprise de cette taille oublie de renouveler un domaine. Interrogée par The News Web, Google n'a pas répondu.