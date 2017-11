Google ouvre la préversion de son TensorFlow Lite

L'application Home de Google, qui permet de gérer les appareils connectés de la marque et les clés Chromecast, change de look et apporte quelques nouveautés.

Elle vient ainsi d'être mise à jour et se veut plus intuitive à l'usage. Elle doit aussi mieux mettre en avant du contenu recommandé accessible sur les appareils compatibles, proposer la recherche par acteur, artiste, genre ou catégorie, gérer le volume des enceintes connectées, etc.

Sous Android, une fonctionnalité spécifique permet de simplifier la diffusion de bandes-annonces de films.