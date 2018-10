Le constructeur présente son écran comme une station d'accueil pour ordinateur portable. Il dispose d'un connecteur USB Type-C pour la vidéo (en plus d'un VGA et d'un HDMI 1.4), qui permet aussi d'alimenter et de charger le portable, jusqu'à 65 watts.

L'écran intègre une caméra rétractable avec deux micros, un hub USB 3.0 et une prise RJ45 (Gigabit) pour le réseau. Il suffit donc de connecter son portable en USB Type-C pour profiter de cette connectique supplémentaire.

HP annonce aussi une souris avec lecteur d'empreintes digitales intégrée, comme le propose déjà Lenovo. Elle fonctionne avec Windows Hello, stocke et vérifie votre empreinte en local, envoyant simplement une notification à l'ordinateur.

L'EliteDisplay E243d sera disponible en décembre, pour 329 dollars. La souris arrivera également en décembre, pour 49 dollars, soit quelques dollars de plus que celle de Lenovo (44,99 dollars).