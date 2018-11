Google officialise son application Bien-être numérique, pour Android 9.0 uniquement

La fonctionnalité, très dans l’air du temps, avait été annoncée en mai à la Google I/O. Elle était attendue comme faisant partie d’Android 9.0. Peine perdue, le système est sorti sans, l’application séparée n’arrivant que maintenant.

On retrouve dans les grandes lignes ce qu’Apple a intégré à iOS 12 : statistiques journalières et hebdomadaires, fréquence d’utilisation de chaque application, nombre de notifications reçues, fréquence de consultation du smartphone, limites d’utilisation pour les application ou encore mode Sommeil pour griser l’écran le soir et faire comprendre qu’il est temps d’aller dormir.

L’application n’est donc plus en bêta et est disponible à « tous » les utilisateurs. Mais on fera vite le tour des concernés. Non seulement l’application réclame Android 9.0, mais elle ne peut en plus fonctionner que sur un Pixel ou un smartphone Android One, comme le Nokia 7 Plus. Ce qui devrait limiter très fortement son usage.