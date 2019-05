Google Nest Hub disponible en France, pour 129 euros

Le prochain épisode (plutôt un reboot de la série) d'Activision est développé par le studio Infinity Ward à l'origine du premier CoD en 2003. Le nom va par contre prêter à confusion puisqu'il existe déjà plusieurs épisodes « Modern Warfare » de Call of Duty.

« Les règles ont changé », indique la voix off pendant que des images réelles du jeu s'affichent. Dans ce nouvel opus, « vous incarnerez des agents d’élite des forces spéciales embarqués dans l’engrenage haletant d’un conflit à l’échelle globale qui menace l'équilibre du pouvoir ». Bref, il va y avoir de l'action.

La bonne nouvelle, c'est que le jeu est proposé sans Season Pass et avec un cross-play a priori compatible entre toutes les plateformes : PC, PlayStation 4 et Xbox One. Les précommandes sont ouvertes : à partir de 70 euros sur PS4 et Xbox One pour la version « Digital Standard », contre 60 euros sur PC (via Batte.net).