Google Nest : améliorations pour les petites connexions, le kit Local Home bientôt diffusé

Google déploie depuis hier une mise à jour pour ses équipements Wi-Fi et Mesh. Objectif : améliorer les performances réseau quand la connexion Internet est mauvaise. Comment ? On ne sait pas vraiment.

La mise à jour est censée permettre une meilleure priorisation des équipements en faisant des usages connectés. « Cela signifie que votre Wi-Fi supportera mieux les appels vidéo, sessions de jeux multiples et davantage simultanément ».

Google ne donne pratiquement aucun détail sur le fonctionnement de ces améliorations. Tout juste sait-on qu’elles ont trait à la sécurité et à la stabilité, et que les appareils pourront changer plus rapidement de canal.

La fonction d’appareil prioritaire est elle aussi renforcée, mais on ne sait là non plus de quelle manière. On reste sur l’idée qu’un ordinateur, un smartphone ou une tablette doit passer en premier, par exemple pour empêcher qu’un téléchargement dévore toute la bande passante dans une pièce voisine.

Parallèlement, Google prépare l’arrivée du SDK Local Home sur ses gammes. Disponible depuis début avril, il permet pour rappel aux commandes d’être exécutées localement, dès lors qu’elles n’ont pas spécifiquement besoin d’un serveur distant. Les avantages sont évidents : fiabilité et faible latence.

Le SDK devait être déployé avec le firmware M81. Mais la page d’annonce du SDK et celle de la mise à jour ont été supprimées. Google a soit rencontré un problème de dernière minute, soit a publié ces pages trop tôt. On retrouve quand même l’annonce dans le cache du moteur de recherche.

La diffusion du firmware est probablement imminente.