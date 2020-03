Google ne veut pas de poissons du 1er avril cette année

Le géant du Net est un habitué des poissons, il en propose de nombreux chaque année, parfois très élaborés. Mais pas en 2020.

Dans un mémo interne repris par Business Insider et The verge, l'entreprise demande à ses employés de mettre en pause tous les poissons prévus pour cette année et de les reporter en 2021 par « respect pour tous ceux qui combattent la pandémie de Covid-19 ».

« Nous avons déjà arrêté les efforts centralisés sur les blagues du 1er avril, mais nous nous rendons compte qu’il peut y avoir de petits projets au sein d’équipes que nous ne connaissons pas ». Elle demande donc aux responsables de veiller à ce que la directive soit appliquée. « Notre objectif le plus important en ce moment est d’aider les gens », explique l’entreprise.