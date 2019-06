Google ne produira plus de tablettes

C’est par un simple tweet que Google (plus précisément Rick Osterloh) a confirmé que l’entreprise se retirait du marché des tablettes.

Google ne produira donc plus aucun produit de ce genre désormais et a même annulé deux successeurs à l’actuelle Slate. La société se concentrera désormais sur les smartphones et les ordinateurs portables, via Android et Chrome OS.

Le responsable a cependant tenu à préciser que rien n’empêche les constructeurs tiers de proposer des tablettes, et que le support ne changera pas. Google estime peut-être avoir suffisamment montré la voie avec ses propres produits.

Quant aux deux produits annulés, on sait simplement qu’il s’agissait de deux versions plus petites de la Slate. Selon Business Insider, Google aurait été « déçue » des résultats des tests qualité et aurait finalement décidé de répartir les employés dans d’autres équipes, dont une bonne partie a priori dans celle des Pixelbook.

Ceux qui attendaient avec impatience une Pixel Slate 2 seront donc probablement déçus et devront se tourner vers d’autres constructeurs.

On notera le timing particulier de la décision, puisqu’au moment où Google cesse toute activité matérielle dans ce domaine, Apple donne un sérieux coup de fouet à l’iPad en lui dédiant un système à part et en le connectant au Mac.