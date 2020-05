Ce n’est pas une surprise puisque la société de Mountain View avait annoncé cette synergie la semaine dernière lorsque son outil de visioconférence devenait gratuit et accessible à tout le monde jusqu’au 30 septembre.

Désormais, il est donc possible de lancer une conférence depuis la messagerie, comme le rapporte The Verge. Un pas de plus dans l’offensive de Google pour prendre le dessus sur les solutions concurrentes, notamment Zoom.