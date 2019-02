Google Maps pourrait supprimer automatiquement des historiques de position

Hier à 23 heures précises, Nintendo a diffusé son premier Nintendo Direct de l'année. Il était entièrement consacré à la Switch, ce qui ne devrait surprendre personne au vu du succès de la console et de la fin de carrière de la 3DS qui approche à grands pas. Comme d'habitude, l'ensemble de la présentation est visible sur YouTube, et voici le gros des annonces à retenir.

Super Mario Maker aura le droit à une suite en juin 2019 sur Switch. Parmi les nouveautés, on remarquera une nouvelle interface, ainsi que l'ajout d'éléments provenant de Super Mario 3D World. Nintendo prépare également la mise à jour 3.0 de Smash Bros Ultimate qui amènera de nouveaux personnages dont Joker de Persona 5, et d'autres surprises dont on ne sait encore rien.

Les amateurs de casse-tête trouveront leur compte avec le portage Switch de Captain Toad : Treasure Tracker, qui pour l'occasion se pare d'un mode coop gratuit. Le jeu est disponible dès maintenant sur le Nintendo eShop. Autre portage, celui de Dead by Daylight, prévu pour cet automne. Nintendo s'offre également un battle royale exclusif : Tetris 99, où 99 joueurs s'affrontent sur Tetris en espérant être le dernier en vie.

Square Enix était également aux avant-postes pour annoncer que Dragon Quest XI S devrait enfin débarquer sur Switch à l'automne après avoir été annoncé… en 2015, sur ce qui s'appelait encore la NX. Raffinement ultime, cette version permettra de basculer entre graphismes type Super NES et l'Unreal Engine 4. Final Fantasy IX est quant à lui désormais sur la console, alors qu'il faudra attendre le 26 mars pour Final Fantasy VII.

Toujours du côté des productions nippones, Fire Emblem : Three Houses est encore repoussé. Promis pour janvier 2017, puis courant 2018, puis en fin d'année, il est désormais attendu pour le 26 juillet 2019.

Last but not least : Nintendo a annoncé le lancement cette année d'un remake de Link's Awakening, sorti en 1993 sur Game Boy. Le style sera évidemment plus fouillé et coloré qu'il y a 26 ans, mais certaines bases resteront, comme la vue de dessus, mais avec un brin de 3D, s'il vous plaît.