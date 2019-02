Google Maps : la navigation en réalité augmentée disponible pour certains

« Nous pensons qu'une personne non autorisée a eu accès à nos systèmes et récupéré des données d'utilisateur vers le 5 juillet 2018 », explique la société. Elle a lancé une enquête interne après le signalement (ce mois de février) d'un potentiel problème de sécurité.

Les données dérobées sont les suivantes : noms, prénoms, pseudo, adresse email et mot de passe hashé (algorithme non précisé). D'autres informations comme la date de naissance, la ville et le sexe peuvent aussi avoir été récupérées si vous les aviez précisées.

Tous les utilisateurs ayant créé un compte le 5 juillet ou avant sont concernés et une campagne préventive de réinitialisation des mots de passe est en place.

Les autorités compétentes ont été contactées et 500px s'est également rapprochée d'une société de sécurité informatique. De plus amples informations et une foire aux questions sont disponibles par ici.