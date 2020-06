Google Maps : des alertes spécifiques liées au Covid-19

Google déploie actuellement plusieurs nouvelles fonctions liées à la pandémie de Covid-19. Toutes ne sont pas disponibles en même temps selon les pays.

La plus importante est le reflet des consignes de sécurité officielles sur les transports en commun. Exemple simple : l’obligation de porter un masque. Google recevant ces consignes des agences de santé concernées, seule une petite liste de pays est pour l’instant mentionnée, dont la France. D’autres doivent arriver prochainement.

Aux États-Unis, Canada et Mexique, Maps affiche également les contrôles routiers et restrictions liées au déplacement en lien avec la pandémie, tout particulièrement aux frontières. Se rendre dans un centre médical de dépistage du SARS-CoV-2 affichera en outre des informations sur l’éligibilité et la gestion du processus, pour éviter l’engorgement. Là encore, la France n’est pas concernée pour l’instant.

La nouvelle version de Google Maps simplifie au passage la démarche pour déclarer une foule pour les différents points d’un transit de masse, comme une station de bus ou de métro. Partout où la fonction est disponible, un bouton dédié apparaîtra sur les différentes étapes du déplacement, avec cinq niveaux de population, allant de « nombreux sièges disponibles » à « transport complet ».

Il devient même possible de consulter l’historique d’une station pour voir son niveau habituel de population. L’idée, toujours la même, est d’aider les utilisateurs à préparer leur trajet en évitant, quand c’est possible, les heures d’affluence maximale.

Ces fonctions ont été déployées dans des mises à jour Android et iOS. Si ce n’est pas encore fait, il suffit d’aller dans la boutique correspondante et d’y lancer la mise à jour.