Google lance une nouvelle version de son application Photos, « axée sur vos souvenirs »

« Dans la nouvelle version de Google Photos, nous donnons plus d'importance à vos photos et vidéos et mettons la recherche au premier plan avec une nouvelle structure à trois onglets », explique le géant du Net.

On retrouve évidemment Photos avec les contenus multimédia, des miniatures plus grandes, des vidéos avec lecture automatique (espérons que cela sera désactivable) et moins d'espace blanc entre les photos.

Recherche est le deuxième onglet, il propose notamment « une nouvelle carte interactive » avec vos photos et vidéos (et la possibilité de zoomer ou dézoomer sur la carte), une demande de longue date des utilisateurs selon Google.

Le dernier est Photothèque, qui regroupe vos albums, archives, corbeille, etc. En Europe, aux États-Unis et au Canada, vous avez également accès à une boutique pour imprimer vos photos (un service lancé en septembre 2019).

Enfin, cerise sur le gâteau, un nouveau logo moins strict, avec des formes arrondies. Un résumé de l’histoire de ce logo est disponible dans cette vidéo. Le « nouveau » Google Photos doit être déployé la semaine prochaine sur Android et iOS.