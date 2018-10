Google lance son application Voice Access pour contrôler entièrement son smartphone à la voix

Au Computex 2018, be quiet présentait ses Silent Base 601 et 801, des petites évolutions des 600 et 800. Le 601 a été annoncé début septembre et, un mois plus tard, c'est donc au tour du 801 d'être officiellement disponible.

Comme son nom l'indique, il mise sur le silence. De la mousse isolante de 10 mm est présente sur les panneaux et trois ventilateurs Pure Wings 2 pilotés par un contrôleur (capable de gérer jusqu'à six ventilateurs et faisant office de hub PWM) sont livrés dans le bundle.

Le tiroir de la carte mère est réversible. Pas moins de cinq emplacements de 3,5 pouces et onze de 2,5 pouces sont présents. Pour les amateurs de watercooling, un radiateur de 420 mm peut prendre place.

Le fabricant annonce une disponibilité immédiate de son Silent Base 801. Comptez 139,90 euros pour la version classique, contre 149,90 euros avec une paroi vitrée légèrement fumée. Cette version est livrée avec des caches pour les emplacements HDD vides.

Top Achat le propose d'ores et déjà en précommande pour respectivement 131,51 et 140,91 euros.