Google lance son App Flip pour simplifier la création de liens avec des comptes tiers

La nouvelle fonction est basée sur OAuth et permet de simplifier les étapes de connexion entre le compte Google et les comptes tiers. Elle se destine aux développeurs, qui peuvent l’intégrer à leur application. Elle est surtout pensée pour Google Assistant et Home.

Concrètement, App Flip intervient quand un utilisateur souhaite attacher un compte spécifique à Google pour l’utiliser au sein des Actions. Plutôt que de fournir un énième formulaire, le service bascule sur l’application de l’éditeur concernée, qui demande alors une simple confirmation.

L’implémentation d’App Flip se fait par acceptation d’un lien profond autorisant Google à se connecter. La fonction est disponible pour toutes les Smart Home Actions et en bêta pour les autres Conversational Actions. En plus d’Android, les applications iOS sont prises en charge.