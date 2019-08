Google intègre nativement un vérificateur de mots de passe dans Chrome Canary

En mars dernier, Microsoft annonçait que DirectX 12 serait disponible pour Windows 7. Il y a quelques jours, l’éditeur a publié son guide de développement.

On peut y apprendre notamment que les modifications à apporter sont peu nombreuses, que la parité fonctionnelle est en majorité respectée et qu’il faudra compter avec une courte liste de limitations. Par exemple, pas question de DirectML (machine learning local) sur l’ancien système. Seule la version 64 bits SP1 est supportée et les systèmes de type SLI ne sont pas pris en charge.

Selon Microsoft, et d’après les retours collectés par des développeurs, il faut entre quelques jours et deux semaines pour adapter un jeu, bien que cette durée puisse varier avec la taille du projet.

Il est cependant curieux que Microsoft ait attendu la dernière année de support de Windows 7 pour lui ouvrir les portes de DirectX 12, à moins que la firme n’ait déjà en réserve une carte « Repousser la date ».

ExtremeTech spécule sur la Chine, où Blizzard possède une très importante base d’abonnés à Word of Warcraft. Or, avec sa dernière extension (Battle for Azeroth), le moteur du jeu est passé à DirectX 12 (le 11 reste disponible pour les machines plus anciennes).

Windows 7 étant encore très présent en Chine, Microsoft aurait décidé de répondre à une demande plus ou moins formulée. Ce qui expliquerait pourquoi le jeu prenait déjà en charge DirectX 12 pour Windows 7 dès sa version 8.1.5.