Google intègre DNS over HTTPS (DoH) à Chrome et facilite l'accès à ses options de vie privée

Dans une série de billets de blog (ici, là ou encore là) l'éditeur détaille les nouveautés à venir pour son navigateur. Un travail qui devient de plus en plus urgent, à mesure que les concurrents avancent sur la question de la préservation de la vie privée et du renforcement de la sécurité, en faisant leur cheval de bataille face à un Google souvent trop curieux.

La première évolution bienvenue est DoH. On pourra y modifier le service que l'on souhaite utiliser. Mais Google a eu la bonne idée d'exploiter par défaut le service DNS du système s'il dispose de serveurs gérant ce standard. Pour rappel, DoH est déjà intégré à Firefox depuis un moment et fera son entrée sous Windows 10 dans une prochaine version, devant servir à chiffrer les échanges DNS entre le poste de l'utilisateur et son résolveur.

De manière plus générale, les options relatives à la vie privée ont été simplifiées et réorganisées. Il est désormais possible de gérer les cookies tiers dans le mode de navigation privée, alors qu'ils seront bientôt interdits.

Chrome vous préviendra également si certains de vos mots de passe ont fuité, la gestion des extensions a été en bonne partie revue, etc.