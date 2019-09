Google Go maintenant disponible sur tous les appareils Android

Le nouveau chapitre sortira le 20 septembre au Japon et prendra directement la suite des faits relatés dans Ghost in the Shell 1.5 : Human-Error Processor. Il serait d’ailleurs considéré comme une version 1.75.

Le major Kusanagi en sera donc absent. L’histoire se concentrera sur les autres personnages : Togusa, Batou, Azuma, Ishikawa et Tsunagi, un nouveau venu dans la célèbre Section 9. On ne connait pas cependant les grandes lignes du scénario.

Le manga est emmené par le duo Jun’ichi Fujisaku et Hiroki Yoshimoto. Fujisaku connait bien cet univers et avait notamment travaillé sur les animés Stand Alone Complex et Arise.

Aucune date n’a encore été fournie pour une publication française, il faudra donc se montrer patient. En attendant, une nouvelle série animée est attendue pour l’année prochaine sur Netflix. Baptisée Ghost In The Shell SAC 2045, elle sera pilotée par Kenji Kamiyama et Shinji Aramaki.