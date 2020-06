Google fera le point sur Stadia le 14 juillet

Après avoir annoncé de nombreuses évolutions et nouveautés ces derniers mois, l'entreprise organisera bientôt une conférence en ligne pour évoquer le futur de la plateforme.

L'objectif est sans doute de ne pas laisser les futures Playstation 5 et Xbox One Series X occuper tout le terrain médiatique. De futurs jeux, licences (de ses propres studios ?) et autres fonctionnalités pourraient également être annoncés.

Et pourquoi pas des évolutions matérielles, puisque la plateforme utilisée pour les débuts de Stadia n'était pas forcément de première jeunesse.

Le choix de la date n'est d'ailleurs peut-être pas un hasard : assistera-t-on à une révolution ?