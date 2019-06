Google Earth passe en WebAssembly et devient compatible avec tous les navigateurs

La liste des partenaires participants à la mise en place de cette entité est longue : l’Alliance Sorbonne Université (avec la Sorbonne, le CNRS, Inserm, Inria…), l'AP-HP, le CEA et des partenaires industriels comme ATOS, Thales et Total.

Le SCAI est installé sur le campus Pierre et Marie Curie. Il est « conçu comme un lieu d’échanges et a pour vocation de promouvoir une recherche et une formation interdisciplinaires centrées sur l’IA ».

À la rentrée prochaine, il proposera un master 2 en apprentissage et algorithmes et un DU IA et machine learning. Le CEA explique qu'il s'agit d'une réponse « à l’ambition nationale de doubler le nombre d’étudiants formés à l’IA à l’horizon 2022 ».

Enfin, l’Alliance Sorbonne Université investira entre 3 et 4 millions d'euros par an dans le Sorbonne Center for Artificial Intelligence.