Google diffuse sa technologie Fast Pair chez des dizaines de constructeurs

Né des cendres de CyanogenMod, ce système d'exploitation est une alternative à Android, notamment pour les terminaux délaissés par les fabricants.

Les branches actuelles sont les 14.1 (Android 7.x Nougat) et 15.1 (Android 8.x Oreo). Elles ont eu récemment droit à quelques nouveautés, dont des correctifs de sécurité. Le développement est néanmoins ralenti car les équipes passent sur LineageOS 16.0, basé sur Android 9.0 Pie. « Nous n'avons pas encore d'estimation sur la date de sortie, mais nous pouvons vous dire que nous nous rapprochons », expliquent les développeurs.

Par contre, c'est la fin des mises à jour pour plusieurs smartphones et tablettes, car les personnes en charge de les maintenir à jour sont absentes ou ne veulent plus continuer. Sur la branche 15.1, les Motorola Moto Z2 (albus) et Xiaomi Redmi Note 5 (tournoyant) sont concernés.

Sur la 14.1 la liste est bien plus longue : Xiaomi Redmi 1S (armani), Motorola Moto G4 (Athènes), Moto X Édition Pure/Style 2015 (Clark), LG G3, Nexus 7 2013 LTE (deb), Galaxy Tab S2 9.7, Samsung Galaxy Note 3 (ha3g), Xiaomi Mi Max (hydrogène), Samsung Galaxy S5 3G (k3gxx), Xiaomi Redmi Note 3 (kenzo), Galaxy Note 10.1 2014 LTE (lt03lte), Huawei Ascend Mate 2 (mt2), Oppo N3 (n3), Samsung Galaxy Note 8.0, OnePlus X (onyx), Htc 10 (pme), Sony Xperia L (taoshan), LG G Pad 7.0, LG G Pad 8.3 (v500) et G Pad X T-Mobile (v521).