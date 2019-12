Google dévoile le « best of 2019 du Play Store »

Le mois de décembre est toujours synonyme de « bests of » en tout genre de l'année (qui n'est pas terminée). Le géant du Net est le premier à se lancer avec le Play Store d'Android.

Il y a de nombreuses catégories, regroupées dans un site dédié. Signalons simplement que Call of Duty: Mobile est le meilleur jeu , tandis qu' Avengers: Endgame est le meilleur film dans la catégorie choix du public. Dans le top 5 des films les plus vendus, Endgame est de nouveau en tête, suivi par Aquaman, A Star is Born, Captain Marvel et Spider-Man: Into The Spider-Verse.