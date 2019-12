Google déploie la version finale de son mode Focus sur Android 9 et 10

En test depuis plusieurs mois, la fonction permet de couper court à toutes sortes de distractions pendant des plages horaires définies par l’utilisateur ou durant des périodes activées manuellement.

La fonction fait exactement ce que le nom indique. Elle permet de se concentrer sur ce que l’on fait sans être dérangé par des notifications de tweets, de jeux, des sons ou autre.

Le mode Focus commence ainsi à être déployé en version finale sur les smartphones Android 9 et 10 si Bien-être numérique a été activé. Une fois activé lui aussi, le mode a plusieurs modes de fonctionnement, dont le principal est de cocher toutes les applications qui pourraient distraire.

Quand le mode est actif, l’utilisateur ne reçoit donc plus rien en provenance des applications choisies, et leurs icônes sont grisées : on ne peut plus les lancer. Il est possible de « faire une pause » pour 5, 15 ou 30 min, désactivant alors temporairement le mode.

Dans tous les cas, on peut le lancer ou le couper depuis une icône spécifique depuis le panneau des notifications.

La version finale du service contient quand même une nouveauté : le mode Focus peut se mettre automatiquement en marche en fonction de l’agenda de l’utilisateur. S’il repère par exemple des rendez-vous, des réunions et autres, il pourra se déclencher. Il s’agit d’une option.