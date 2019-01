Google dépense 21 millions de dollars en lobbying à Washington, et donne 2 millions à Wikimedia

L’annonce était attendue, la voici : la version classique de Hangouts commencera à disparaître en octobre prochaine. On la savait condamnée depuis les annonces de Chat et Meet, ajoutés à la G Suite pour gérer respectivement les conversations textes et la vidéoconférence en entreprise.

La disparition de l’ancien Hangouts se fera par phases, la première intervenant le 16 avril. À cette date, les administrateurs auront plusieurs opérations à réaliser et choix à faire, car Chat entrera en piste chez tous les clients. Notez que le 16 mars, des règles de rétention indéfinie seront créées pour Chat chez les clients utilisant Vault.

Le vrai changement interviendra en octobre, la version classique de Hangouts disparaissant tout simplement. La bascule ne concernera vraiment que les entreprises qui n’auront pas fait le saut vers Chat d’ici là.

Comme le répète Google, la transition vers Chat peut se faire dès maintenant. Toutes les fonctionnalités ne sont pour autant pas encore intégrées et plusieurs arriveront à compter d’avril, notamment l’intégration avec Gmail et la discussion avec des personnes extérieurs à la structure.