Google coupera la version classique de Hangouts en octobre

Jusqu'à présent, le smartphone H12 n'était disponible qu'en « rose poudrée ». Désormais, il est aussi proposé en bleu, pour un tarif recommandé de 259 euros. Une offre de remboursement de 60 euros est proposée jusqu'au 4 mars.

Le fabricant annonce en même temps l'arrivée d'une version Lite, toujours avec un écran X-Infinity de 6,19’’. À l'intérieur, le Snapdragon 450 et les 4 Go de mémoire vive laissent leurs places à un MT6739 et 3 Go.

32 Go de stockage, deux caméras de 13 et 8 Mpixels, ainsi qu'un capteur d'empreintes digitales sont de la partie, tandis qu'Android 8.1 (Oreo) est aux commandes. Le Hisense H12 Lite est annoncé à 169 euros, là encore avec une ODR ( 20 euros cette fois) jusqu'au 4 mars.