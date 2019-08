Google confirme son Play Pass, a priori pour 4,99 dollars par mois

Google a confirmé à Android Police l’arrivée prochaine d’un Play Pass. Un abonnement apparemment à 4,99 dollars par mois ouvrant l’accès à plusieurs « centaines de jeux et applications premium ».

Cette confirmation s’est faite dans le sillage de captures d’écran envoyées à nos confrères par un utilisateur fin juillet. On peut y voir notamment que des applications et jeux se voient affublés d’un message signalant que l’on peut les utiliser « gratuitement » avec le Pass.

Aucune liste n’est pour l’instant fournie, mais les captures – là encore – montrent plusieurs titres très connus comme Stardew Valley, Star Wars: Knights of the Old Republic, Monument Valley et Limbo.

Les utilisateurs auront a priori accès à une période d’essai de dix jours. Pendant cette période ou une fois abonné, il n’y aura ni achats ni publicités. Même les achats in-app sont décrits comme débloqués, mais on imagine qu’il s’agit là de ceux débloquant des contenus supplémentaires, et non d’éventuelles monnaies virtuelles.

Le service est pour l’instant en phase de test. Aucune date n’a été fournie.