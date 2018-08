Google aurait acheté des données bancaires à Mastercard

Après les premières fuites, la confirmation de la date était attendue, c'est désormais fait. La conférence se déroulera au Steve Jobs Theater à Cupertino et débutera à 19h heure française. Comme toujours, un live sera proposé.

Trois nouveaux iPhone seraient présentés : le successeur de l’actuel iPhone X, qui serait nommé « XS », une version plus grande de ce dernier (la dalle grimperait à 6,5 pouces) et un iPhone LCD qui reprendrait le nouveau design, succèderait à l’iPhone 8 et aurait une dalle de 6,1 pouces.

La nouvelle gamme n’aurait donc plus aucun écran sous les 5,8 pouces de l’iPhone XS classique (dont 9to5mac affirme que c’est bien le nom). On resterait également sur des dalles OLED pour la série X et le (Super)LCD pour le modèle classique. En outre, TouchID disparaîtrait, ne laissant plus que FaceID sur tous les modèles. Enfin, un modèle or serait prévu.

9to5mac, très en forme, publie également une photo de ce qui serait l’Apple Watch 4. Le plus gros changement serait une augmentation de 15 % de la taille de l’écran, sans touche au châssis ou presque. Même recette que pour l’iPhone X : une réduction des bordures.

Apple profiterait de cet espace supplémentaire pour créer une nouvelle « face » améliorant la densité d’informations. Autour d’une horologe analogique, watchOS afficherait ainsi jusqu’à huit complications. On repère également sur la photo un trou sous la couronne, qui pourrait être le micro.

Ces rumeurs seront confirmées ou pas dans moins de deux semaines. La tendance depuis des années est cependant nette : les présentations d’Apple réservent de moins en moins de surprises.