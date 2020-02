Google attaqué au Nouveau-Mexique pour collecte illégale des données d’enfants de moins de 13 ans

Pour Hector Balderas ces traitements violent le Federal Children’s Online Privacy Protection Act et le New Mexico’s Unfair Practices Act. En cause la G Suite For Education, un pack proposé aux établissements d’enseignement primaire, secondaire et supérieur (Gmail, Agenda, Drive, Docs ou encore Sheets) accompagnant les ChromeBook.

Dans les districts scolaires du Nouveau-Mexique, le procureur estime que l’entreprise profite de cette plateforme pour avaler de « grandes quantités d’informations personnelles, sans le consentement des parents, d’enfants de moins de 13 ans [...] Les types de données collectées comprennent des informations de géolocalisation, les sites Web visités, les requêtes sur Google et YouTube, les listes de contacts, les enregistrements vocaux, etc. ».

Dans une lettre publiée sur son site, il enjoint Google LLC de cesser ces traitements. L’éditeur avait déjà été mis en cause par la FTC pour YouTube Kids, sur le même fondement, obligeant l’entreprise à payer entre 150 et 200 millions de dollars.