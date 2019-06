Google Assistant débarque dans Waze

Dans une interview donnée au média allemand T3N, Chris Beard, directeur général de Mozilla, a affirmé que l’éditeur préparait actuellement une version payante de Firefox.

Mozilla table sur un lancement pour octobre, avec dans sa besace des fonctions supplémentaires comme un VPN intégré et un stockage sécurisé dans le cloud. Des ajouts spécifiques pour des besoins spécifiques.

C’est ainsi qu’est présenté ce Firefox « premium », même si les éléments de marketing manquent encore. Mozilla devra en dire davantage sur son cœur de cible. Il y a de bonnes chances qu’il soit présenté comme un navigateur entièrement tourné vers la vie privée.

Beard affirme dans tous les cas que l’actuelle version ne changera pas. Mozilla ne va donc pas prendre dans le premier pour alimenter le second, même s’il servira évidemment de base. L’éditeur n’en dit pas plus pour le moment. Mais puisque le lancement est prévu dans quatre mois environ, l’attente ne sera pas longue, notamment sur le prix.

À The Next Web qui cherchait une confirmation et des informations supplémentaires, Dave Camp, vice-président de Mozilla, a répondu :

« Un Firefox performant, gratuit et privé par défaut restera central dans notre principale offre de services. Nous reconnaissons également que certains utilisateurs veulent avoir accès à des offres premium, et nous pouvons leur répondre aussi sans compromettre le développement et la portée des produits et services actuels que les utilisateurs de Firefox connaissent et aiment ».

En clair, Mozilla travaille bel et bien sur une version payante de Firefox. On imagine que cette « réponse » est sans doute une partie de la réponse. La perspective d’une plus grande diversité des sources de revenus a forcément effleuré l’éditeur, pour réduire sa dépendance à Google.