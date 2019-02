Google Assistant débarque dans le boîtier Nest Guard

Développé dans le plus grand secret par le studio Respawn, à qui l'on doit Titanfall, Apex Legends doit être la réponse d'Electronic Arts à l'ogre Fortnite. Ce dernier a pour rappel ravagé toute la concurrence sur le marché des battle royale, vampirisé celui des FPS et fait la fortune d'Epic Games.

EA se démarque en proposant un titre complet, qui n'est pas simplement un mode de jeu greffé rapidement à un titre majeur, comme on a pu le voir dernièrement avec Call of Duty ou Battlefield.

Sa stratégie de lancement est également intéressante. L'éditeur et le studio ont gardé le secret tout au long du développement, pour éviter les comparaisons (bonnes comme mauvaises) avec Fortnite, qui auraient pu lui causer du tort, ou laisser le temps à son concurrent de piocher dans ses bonnes idées.

Apex Legends est disponible dès maintenant et gratuitement, sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous voulez vous faire une première idée de ce qu'il propose, The Verge en fait le tour dans cet article.