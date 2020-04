Google Assistant : le Local Home SDK disponible en version finale

Ce kit de développement avait été présenté l’année dernière pendant la conférence I/O. Il est maintenant finalisé et disponible pour les entreprises commercialisant des produits compatibles avec Assistant.

L’objectif du kit est de permettre aux requêtes et commandes n’ayant pas besoin d’un serveur distant d’être diffusées sur le réseau local, avec les bénéfices qu’on imagine : latence plus faible, plus grande fiabilité, davantage de données échangées localement, etc. Notez que les commandes vocales n'en font pas partie.

Les développeurs pourront par exemple exécuter du code localement sur une enceinte Google Home, qui se chargera alors de diffuser les commandes aux produits concernés en passant par le Wi-Fi de la maison.

GE, LIFX, Philips Hue, TP-Link, Wemo font partie des produits visés. Les développeurs pourront communiquer avec ces appareils en JavaScript ou TypeScript. Local Home doit également permettre une configuration plus simple des objets connectés.

La découverte de ces derniers peut se faire via les protocoles mDNS, UDP ou UPnP, et les commandes transitent via TCP, UDP ou HTTP.

Les développeurs ne peuvent cependant pas envoyer des commandes JavaScript selon leur bon vouloir. Le code doit être envoyé dans la console de développement de Google et être marqué comme prêt pour vérification et validation. S’il est accepté, il sera disponible officiellement sous forme d’Action.