Google annonce ses Pixel 3a (XL) dès 399 euros, Nest Hub à 129 euros en France et Nest Hub Max

Après les Pixel 3 (XL) en novembre, deux déclinaisons 3a et 3a XL viennent se placer dans le milieu de gamme, avec des tarifs de 399 et 479 euros.

Le premier dispose d'un écran de 5,6" de 2 220 x 1 080 pixels (18,5:9), contre 6,0" et 2 160 x 1 080 pixels pour le second (18:9). Hormis les mensurations évidemment, la seule autre différence concerne la capacité de la batterie : 3 000 mAh pour le 3a, 3 700 mAh pour le 3a XL.

Dans les deux cas, un Snapdragon 670 avec 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage sont présents. Ils partagent aussi la même partie photo : 12,2 Mpixels à l'arrière 1,4 μm) et 8 Mpxiels à l'avant (1,12 μm). Le fabricant met en avant la qualité des images, notamment grâce au mode Vision de nuit. De nombreux tests sont disponibles et semblent pour le moment confirmer les bonnes performances photo des Pixel 3a (XL).

On retrouve aussi du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5, du NFC, la prise en charge de Galileo en plus du GPS, un port USB 2.0 Type-C et Android 9.0 Pie évidemment. Tous les détails sont disponibles par ici.

La conférence I/O était aussi l'occasion pour Google d'annoncer l'arrivée prochaine de son écran connecté avec Google Assistant Nest Hub en France à 129 euros, en précommande pour l'instant. Il dispose d'un écran LCD de 7" et propose Google Assistant. Deux micros « ultra-sensibles » sont présents sur le dessus, ainsi qu'un haut-parleur dans le socle.

Enfin, aux États-Unis, le Nest Hub Max est en approche avec un écran de 10" et une caméra Nest sur l'avant. Rien de surprenant puisque cet écran connecté avait été dévoilé par erreur début avril.