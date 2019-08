Google améliore ses snippets avec des données plus « fraiches »

Les snippets sont ces petits cadres d’information que Google fournit dans ses pages résultats. Leur nombre et le contenu varie bien sûr en fonction de la recherche effectuée par l’utilisateur.

Dans une annonce publiée le 1er août, Google a annoncé une importante mise à jour de ses algorithmes dédiés au remplissage de ces encadrés. Ils sont désormais censés apporter des informations beaucoup plus récentes, en cernant mieux les besoins de la requête.

Dans les exemples fournis par l’éditeur, on peut par exemple voir que la recherche « prochaines vacances scolaires » mettra en évidence celles de la période 2019/2020, et non plus celles de 2018/2019, puisque l’année scolaire est écoulée.

Autre exemple, ceux cherchant la date d’arrivée de la saison 3 de Stranger Things. Avant la mise à jour, le snippet associé mettait en évidence un vieil article de fin 2018, évoquant la fameuse saison mais sans donner de date particulière.

Selon Pandu Nayak, vice-président de Google Search, les systèmes informatiques ne comprendront jamais le langage de la même manière que les humains. « C’est pourquoi nous développons sans cesse de nouveaux moyens de mieux comprendre vos recherches et de fournir des résultats pertinents », indiquait-il dans l’annonce.