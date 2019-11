Google Actualités promet à nouveau de mettre en avant des articles de fond

Une fonctionnalité existait déjà dans ce but, sa présentation ayant changé depuis une dizaine d'années. L'objectif a toujours été le même : détecter des articles avec plus de valeur ajoutée que la moyenne (in-depth) pour les mettre en avant.

Mais le résultat n'a jamais été à la hauteur, notamment en France où il était bien difficile de comprendre pourquoi certains articles étaient tagués alors que d'autres non. Sans parler de ceux accessibles au moteur, puisque derrière un paywall.

Comme souvent, la société avait été tout sauf transparente sur cette fonctionnalité, qui semble avoir disparu dans les dernières versions de Google Actualités… pour mieux revenir.

En effet, dans un billet de blog on apprend que la nouvelle mouture du service va « mettre en avant plus de contenu qui explore les problèmes clé de notre société ». Tout un programme.

Comment ? Une fois encore Google n'en dira pas un mot, promettant seulement que sa section « Beyond the headlines » lui permettra de mieux reconnaître le travail des éditeurs les plus méritants, produisant une information de qualité.

Pour le moment, elle n'est proposée qu'aux États-Unis, mais sera déployée dans d'autres pays dans le courant de l'année prochaine.