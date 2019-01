Google+ fermera ses portes pour le grand public le 2 avril

Ce n'est pas une surprise puisqu'une annonce avait déjà été faite en décembre, suite à la découverte d'une nouvelle faille touchant 52,5 millions d'utilisateurs.

Alors que Google+ devait fermer au départ en août, décision avait été prise d'avancer l'échéance au mois d'avril, sans plus de précisions. La date est désormais connue. Dans un nouveau billet de blog, le géant du Net indique que la mise à mort de Google+ pour le grand public débutera bien sous trois mois, le 2 avril.

« Nous allons fermer votre compte Google+, toutes les pages que vous avez créées et commencer à supprimer le contenu des comptes Google+ grand public. Les photos et vidéos de Google+ dans vos albums et pages Google+ seront également supprimées ». Bref, dépêchez-vous de sauvegarder votre contenu.

Pour rappel, si la version grand public n'existera plus, Google réaffirme qu'il continue de « s'investir dans Google+ pour les entreprises ».