Google (Chrome) chercher à identifier les sites qui se chargent lentement

Dans un billet de blog, le géant du Net explique que, « dans le futur, Chrome pourrait identifier les sites se chargeant rapidement ou lentement, via un badge facilement identifiable ».

« La mise en place peut prendre plusieurs formes et nous prévoyons d'essayer plusieurs options afin de déterminer la plus intéressante pour nos utilisateurs », ajoute Google. Dans un second temps, la société pourrait aussi prendre en compte le terminal et le réseau de l'utilisateur pour afficher ou non une « alerte ».

Les premières expérimentations de Google se portent sur Chrome, qui pourrait afficher un message du genre « Usually loads slow » en cas de chargement long, changer la couleur de la barre de progression et proposer du chargement dans le « menu contextuel des liens » afin d'avoir une information avant de cliquer.