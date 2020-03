Google (avec Anvers) va numériser 100 000 livres datant du XVIe au XIXe siècle

Cette ville abrite le musée Plantin-Moretus inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Il est dédié à l’histoire du livre et de l’imprimerie avec des presses parmi les plus anciennes du monde et des milliers de livres à partir du XVIe siècle. Google va les numériser, avec ceux de la bibliothèque patrimoniale Hendrik Conscience.

« Au total, plus de 100 000 œuvres internationales publiées du XVIe au XIXe siècle seront rendues librement accessibles dans les années à venir via Google Books et les catalogues de bibliothèques des deux institutions », explique le géant du Net.

« Les volumes numérisés, qui ne sont plus assujettis au droit d’auteur, seront consultables en texte intégral, ce qui signifie que les chercheurs, ainsi que les membres du public, pourront les rechercher facilement et rapidement ».

Les travaux de numérisation débuteront en 2021 et la société estime qu’il lui faudra au moins trois ans pour terminer son travail, en essayant de ne pas trop perturber les visiteurs des institutions.