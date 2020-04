Google : plus de transparence dans les annonceurs sur le moteur de recherches

À partir de cet été, le géant du Net ajoutera une option « About this advertiser » dans les liens publicitaires insérés au début des résultats de son moteur de recherche. Il permettra de connaître le nom et le pays de celui qui a payé pour cette publicité.

Selon Google, cela permettra aux utilisateurs « de comprendre plus facilement qui est l’annonceur », tout en « améliorant la santé de l’écosystème de la publicité en détectant les mauvais acteurs et en limitant les tentatives de se faire passer pour quelqu’un d’autre ».