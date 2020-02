Google : des objets 3D dans les résultats de recherche

La fonctionnalité avait été promise l’année dernière lors de la conférence Google I/O. dans sa démonstration, la firme montrait comment une boutique en ligne pouvait afficher des objets avec une fonction 3D associée, et même la réalité augmentée.

Cette fonction est en déploiement et certaines boutiques s’en servent, comme le pointe SearchEngineLand. Nos confrères ont pu le vérifier avec un sac à main, le bouton « View in 3D » affichant ledit sac en réalité augmentée. On peut alors poser le sac sur une table pour l’observer, ou basculer sur une vue 3D détaillée pour le manipuler.

Un type d’expérience amené probablement à se généraliser dans les années qui viennent.