Google : Chromecast audio, c'est fini

Dans son communiqué de presse, le fabricant n'annonce l'arrivée de ces fonctionnalités que pour sa prochaine génération de télévisions, provoquant la colère de certains anciens clients : « Nous, propriétaires de téléviseurs OLED LG avec webOS (2016, 2017 et 2018), demandons à LG Electronics Inc. de proposer également à nos modèles le support d'AirPlay 2 et de HomeKit ».

La pétition affirme que ce serait « tout à fait possible d’ajouter ces fonctionnalités via une mise à jour du firmware ». Elle prend pour preuve le cas de Samsung qui les propose sur ses TV 2018 et Vizio qui remonte même jusqu'à des modèles de 2016.

Pour le moment, près de 2 800 signatures ont été enregistrées sur Change.org.