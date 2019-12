Golden Globes : Netflix nommé 34 fois, Apple TV+ fait son entrée

La liste officielle a été dévoilée hier soir, avec une écrasante présence de Netflix. La plateforme domine les débats aussi bien dans la catégorie TV que cinéma, en étant nommé 17 fois dans chaque cas.

Sur les longs métrages, elle obtient même un score deux fois supérieur à son plus proche concurrent : Sony (nommé 8 fois). Walt Disney et Warner Bros se partagent la troisième place en étant nommés 6 fois.

Dans les productions pour la télévision, HBO est très proche (nommé 15 fois) et le nombre descend rapidement ensuite : 5 pour Hulu et Prime Video, 4 pour FX Networks et 3 pour Apple TV+.

Marriage Story, The Irishman et Once Upon a Time... in Hollywood, Joker et The Two Popes sont les cinq films les plus nommés, tandis que Chernobyl, The Crown et Unbelievable occupent les trois premières places dans la catégorie TV.

Les résultats seront dévoilés lors de la cérémonie du 6 janvier.