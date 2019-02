GOG se sépare d'une douzaine d'employés, soit 10 % de ses effectifs

En 2012, Electronic Arts fondait FireMonkeys, un studio formé par la fusion de deux studios australiens : FireMint et IronMonkey Studios. L'entité a depuis donné naissance à plusieurs titres dont Real Racing 3, The Sims : Free Play et Need for Speed : No Limit, tous disponibles sur mobiles.

Visiblement, ces titres ne font plus suffisamment recettes, si bien que le développement de Real Racing 4 aurait été purement et simplement annulé, l'éditeur préférant concentrer ses forces sur le maintien des services « live » autour des jeux existants.

Conséquence directe de ce changement de stratégie, 40 à 50 postes vont être supprimés chez FireMonkeys, soit environ un quart des effectifs actuels de la société.

Selon le syndicat Australien Game Workers Unite, ces licenciements aussi mineurs puissent-ils paraître à notre échelle concerneraient tout de même 5 % de l'ensemble de l'industrie locale du jeu vidéo.