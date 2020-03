Gmail pèse aussi sur les campagnes électorales et la communication politique

Les algorithmes du service auraient un impact sur la présidentielle américaine révèle The Markup, le nouveau média lancé la semaine passée par des anciens journalistes de données de ProPublica, dont les enquêtes entendent interroger les pouvoirs des « Big Tech ».

Après avoir créé un nouveau compte Gmail dédié et s'être abonné à 171 listes de diffusion des candidats démocrates et de différentes ONG, ils ont en effet découvert que 63 % des courriels pro-Pete Buttigieg arrivaient directement dans la boîte de réception principale, tout comme 46 % de ceux favorisant Andrew Yang, mais seulement 17 % de ceux de Michael Bloomberg, 2 % de ceux de Bernie Sanders, et aucun de ceux d'Elizabeth Warren, Beto O'Rourke et Joe Biden.

11 % seulement de l'ensemble des courriels s'affichent dans la boîte principale, la moitié étant classés dans l'onglet Promotions (dont 96 % des pro-Bernie, 83 % des pro-Bloomberg, contre 9 % des pro-Buttigieg et 4 % des pro-Yang), et 40 % dans celui consacré aux spams (dont 80 % des pro-O'Rourke, mais aucun des pro-Bloomberg).

Même les courriels envoyés par des membres du Congrès via des adresses officielles house.gov, qui ne peuvent pas être utilisées par la loi pour faire campagne, ont été détournés vers l'onglet Promotions 25 % du temps.

« Le problème est qu'ils veulent transformer Gmail en un fil d'actualités de style Facebook où vous devez payer pour le placement dans la boîte de réception », a déclaré Ryan Alexander, un consultant numérique démocrate. À quoi Katie Wattie, la porte-parole de Google, a répondu : « Ce que vous décrivez ne figure pas sur notre feuille de route pour Gmail », mais également que Gmail n'autorisait pas de « contenu politique » dans les annonces depuis 2016, et que celles-ci incluraient des activités de plaidoyer et de collecte de fonds.

Nida Hasan, directrice de Change.org en Inde, a découvert au printemps 2018 que le pourcentage d'utilisateurs de Gmail ouvrant les e-mails de son entreprise avait soudainement chuté de 79 %. Les pétitions étaient bloquées, après le classement de tous leurs courriels – y compris ceux visant à réinitialiser les mots de passe – dans l'onglet Promotions.

Plusieurs ONG ont de même constaté que leurs taux d'ouverture Gmail avaient baissé ce printemps, d'environ 50 % par rapport aux courriers électroniques envoyés aux abonnés à l'aide d'autres fournisseurs de messagerie.

Dans un second article revenant en détail sur la méthodologie de son enquête, The Markup explique ne pas avoir été capable de discerner, à partir des données collectées, pourquoi Gmail traitait les e-mails de différentes entités politiques différemment.