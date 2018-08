GlobalFoundries se restructure et abandonne le 7nm, AMD voit son futur chez TSMC

Instagram vient d’ajouter à son service plusieurs outils centrés sur la sécurité. Le plus important est l’ouverture de processus de vérification à tous les utilisateurs, et non plus les plus gros comptes, en général ceux des célébrités ou des professionnels.

Le processus est simple mais exige – évidemment – des données personnelles. Il suffit de se rendre dans les paramètres, de cliquer « Demander une vérification », d’entrer son prénom et son nom puis de fournir la photo d’une pièce d’identité. L’obtention de la petite marque bleue n’est cependant pas garantie.

Outre une page « À propos » plus riche en informations pour les profils, Instagram se dote surtout d’une compatibilité avec les outils 2FA pour une vraie double-authentification. Elle n’est pas encore active, mais le billet la promet pour les semaines à venir.

On pourra dès lors, comme avec Facebook, référencer son compte dans une application Authenticator (comme celles de Google, LastPass ou Microsoft) et obtenir un code à six chiffres pour les connexions sur les nouveaux appareils. Il était temps.